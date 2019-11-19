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19 ноя 2019

Смертность на российских дорогах заключается в них самих же

Смертность на российских дорогах заключается в них самих же

Глава ГИБДД России объяснил высокую смертность на дорогах размером страны и протяженностью трасс

«Конечно же, РФ очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшие площадь и протяженность автодорог. Но в целом в России в этом году наблюдается снижение числа погибших на дорогах на 1,5 тыс. человек», - привовит слова Черникова ТАСС.  Глава ведомства также подчеркнул, что в целом в этом году наблюдается снижение аварий с жертвами.

Любопытно, что ранее президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт заявил, что в России основными причинами смертельных ДТП являются изъяны в образовании водителей и пешеходов, «пьяная» езда, использование водителями телефонов за рулем и недостаточное преследование нарушителей. По его словам, количество жертв аварий в России на данный момент чрезвычайно велико.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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