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6 июл 2018

Собянин: количество ДТП в Москве сократилось в 2,5 раза

Собянин: количество ДТП в Москве сократилось в 2,5 раза
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичную ГИБДД и поделился статистикой об авариях в городе. По его данным Москва стала самым безопасным регионом в России.

Так, по сравнению с 2010 годом общее количество дорожно-транспортных происшествий в Москве сократилось в 2,5 раза — с 609 тысяч до 252 тысяч. А число ДТП с пострадавшими снизилось на 24 процента. При этом раненых стало меньше на 25 процентов, а погибших — на 35 процентов.

«Целевой показатель к 2024 году — не более четырех погибших на 100 тысяч человек — уже достигнут в Москве. В дальнейшем планируется добиться нулевой смертности на городских дорогах. Москва — самый безопасный регион России с точки зрения дорожного движения. Низкие показатели аварийности в столице находятся на таком же уровне, как в Лондоне, Берлине и Риме», — заявил мэр российской столицы.

По поручению Сергея Собянина в столице разработали регламент взаимодействия оперативных служб города по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети Москвы. Время прибытия оперативных служб должно составлять не более 15 минут, а следственно-оперативных групп — не более 30 минут. Срок устранения последствий аварии не превышает одного часа.

Благодаря регламенту среднее время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий снизилось на 42 процента, а время прибытия следственно-оперативных групп — на 20 процентов.

По словам Собянина, снижению аварийности способствует и установка комплексов фиксации нарушений ПДД. На столичных улицах действует около 1900 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они находятся в местах с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий и на выделенных полосах движения для общественного транспорта. До конца года в Москве установят еще 740 автоматических комплексов.

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При написании новости использовалась информация:
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