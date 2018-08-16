Бурное развитие такси в крупных российских городах привело к тому, что в этот бизнес попало множество гастарбайтеров, работающих с национальными водительскими правами. Они часто становятся виновниками аварий, а некоторые еще и практически не знают российские ПДД

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина необходимо на федеральном уровне включить в законодательство требование о том, чтобы в такси могли работать только водители с российскими водительскими правами. По мнению столичного градоначальника национальные права «выданы не всегда адекватно», что несет дополнительные риски для пассажиров.

«Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении: какие права у водителя, который берет заказ. Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет», — заявил Сергей Собянин.

Закон о запрете работы в России водителями с национальными правами был принят еще несколько лет назад. Однако его вступление в силу постоянно откладывается. В прошлом году в него были внесены поправки, позволяющие работать по национальным правам в России водителям из тех стран, где русский язык является одним из национальных. Пока таких стран всего две: Белоруссия и Киргизия.