Собянин рассказал о продлении режима цифровых пропусков

Власти Москвы снова продлят режим цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле и общественном транспорте в период распространения коронавируса. Новый срок – до 31 мая

Также градоначальник рассказал, что с 12 мая в Москве в общественном транспорте вводится обязательное ношение масок и перчаток в качестве противодействия распространению коронавируса COVID-19. После введения этого режима система пропусков сохранится. Кроме того, мэр сообщил, что на данный момент нет планов по возобновлению работы каршеринга.

Напомним, с 15 апреля в Москве и Подмосковье для передвижения на личном или общественном транспорте необходимо оформлять специальный цифровой пропуск. Он представляет собой особый 16-значный код, состоящий из цифр и букв. Предусмотрен как разовый документ, который выдается на один день, так и рабочий, который рассчитан на неограниченное количество поездок.