Сергей Собянин откровенно рассказал о будущем "Москвича"

Шутки интернет пользователей о том, что на заводе будут выпускать ретроавтомобили не нашла отклика в сердце градоначальника. По словам мэра Москвы, столичный завод "Москвич" будет выпускать передовой транспорт с ориентированием на самые последние тренды в отрасли.

«Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, Renault попрощалось с нами. Но мы все-таки решили попробовать оставить эту компетенцию, вспомнили про «Москвич». Но почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель «Москвича». Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили» - цитирует чиновника ТАСС.

Также Сергей Собянин уточнил, что своими силами у завода создать автомобиль не получится, поэтому завод уже сейчас находится в поиске партнеров и сторонних инвесторов. Напомним, по неофициальным данным на московском предприятии могут наладить сборку китайских электромобилей.