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28 мар 2019

Содержание парковочных мест - за счет их владельцев

Содержание парковочных мест - за счет их владельцев

Владельцам парковочных мест могут повысить плату за коммунальные услуги. Речь идет о собственниках машино-мест в многоквартирных домах. Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который, по сути, приравнивает паркинг к жилому помещению, а, значит, платить за него придется как за квартиру. Документ прошел слушания в комитете Совета федерации по экономической политике и получил одобрение

По задумке авторов, законопроект должен решить проблему, когда все жители дома, даже без машин, оплачивают содержание паркинга. Сейчас зона парковки считается общедомовой территорией, а, значит, расходы на ее отопление, уборку и освещение, распределяются между жильцами. Депутаты считают этот подход не совсем справедливым, поэтому предлагают полностью переложить ответственность на собственников машино-мест. Рассчитывать размер платежа будут так же, как и для квартир, но по тарифу выше обычного в 1,5 раза.

Первый зампред комитета Совета федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко в целом идею поддерживает: «Проблема не новая, да, может быть, законопроект не идеален, по крайней мере, сформулированные перед первым чтением принципы. Он приобретет более стройный вид и позволит в большей мере решить проблемы, касающиеся парковочных мест».

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При написании новости использовалась информация:
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