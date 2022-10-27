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27 окт 2022

Sollers начнет выпуск собственных автомобилей уже в этом году

Sollers начнет выпуск собственных автомобилей уже в этом году

Группа компаний Sollers запустит сборку новых моделей в конце нынешнего года. Инсайдеры полагают, что Sollers будет производить перелицованные копии китайских фургонов

«Соллерс» уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации. Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», — цитирует агентство ТАСС официальное сообщение Минпромторга.

По предварительным данным на конвейер встанут лицензионные копии китайских моделей JAC Sunray и N25. Однако подтверждения данной информации на текущий момент нет, равно как и о планах Sollers возобновить производство Ford Transit, закупая машинокомплекты в Турции – о чем неоднократно сообщали профильные СМИ.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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