Sony и Honda разрабатывают еще две модели

Совместный автомобиль японских компаний Sony и Honda под названием Afeela выйдет на рынок к 2026 году, но как следует из отчета компании, сразу после него японцы представят две другие новинки

Ожидается, что в 2027 году Afeela выведет на рынок электрический кроссовер, а в 2028 году - седан, габариты которого будут сопоставимы с Toyota Corolla. Пока модели находятся на стадии разработки, но известно, что в угоду экономии и сокращению производственных сроков все автомобили будут построены на одной и той же платформе.

Напомним, что Afeela получит два электромотора суммарной мощностью 482 л.с. (по 241 л.с. каждый). Автомобиль будет комплектоваться аккумулятором емкостью 91 кВт*ч. Запас хода пока не рассекречен, но предполагается, что батареи будут поддерживать систему быстрой зарядки мощностью 150 кВт.