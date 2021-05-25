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25 май 2021

Sony тестирует автомобиль которого нет

Sony тестирует автомобиль которого нет
Автор фото: carscoops

Шпионы засекли на одном из европейских гоночных треков электромобиль от Sony. Все бы ничего, но только сама компания уже отказалась от планов по его производству. Что вообще происходит?

Попытаемся объяснить, да, в Sony отказались от производства массового характера, то есть  никто не отменял того факта, что японский IT-концерн будет выпускать штучные прототипы. В конце концов, компания активно осваивает сферу электронных интерфейсов в автомобилях, а значит,  тестируемая машина может являться неким вариантом собственного испытательного полигона.

Схожего мнения придерживаются и наши коллеги из Carcoops, которые заявляют что Sony обкатывает на своем автомобиле  систему автоматического пилотирования. Правда, официального заявления о разработках в данном направлении от IT-гиганта не было.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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