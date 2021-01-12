Sony вывела на тесты свой электромобиль

Японский электронный гигант начал тестировать в Европе свой электромобиль. Любопытно, но в Sony заявляют, что они не хотят никого скидывать с автомобильных пьедесталов. Машина – просто показатель их возможностей

Хотя нам, в Motorpage, кажется, что если бы в Sony решили вступить в борьбу, то стали бы весьма сильным конкурентом. Судите сами, во-первых, у автомобиля заявлена неплохая агрегатная составляющая: полный привод, 270 лошадиных сил. Динамика соответствующая – 4.5 секунды до сотни.

Но интересен автомобиль даже не этим, а своей технологичностью. И мы сейчас даже не про россыпь дисплеев и не про модемы с поддержкой сетей 5G. Мы говорим про автопилот четвертого уровня. Это подразумевает полностью автономное управление. На данный момент к этой отметке смогли подобраться лишь единицы из автопроизводителей. Строго говоря, все компании пока что ведут разработки, и конечный продукт ни у кого не представлен.