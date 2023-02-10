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10 фев 2023

Составлен рейтинг самых надежных автопроизводителей

Составлен рейтинг самых надежных автопроизводителей

Аналитики J.D.Power составили ежегодный рейтинг автопроизводителей, чьи машины оказались самыми надежными в мире

Рейтинг составляется на основе информации, полученной от обычных автолюбителей, которые эксплуатируют машины тех или иных марок. Причем возраст транспортного средства не должен превышать трех лет.

Собственно, абсолютным лидером рейтинга оказался Lexus. Он же возглавил рейтинг среди машин премиального сегмента. В тройку лидеров также вошли Genesis и Cadillac.  Если говорить об автомобилях массового сегмента, то здесь пальму первенства держит Kia. Второе и третье места принадлежат Buick и Chevrolet.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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