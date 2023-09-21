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21 сен 2023

Составлен китайский рейтинг лучших автомобилей

Составлен китайский рейтинг лучших автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Китайский офис агентства J.D. Power составил рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками (APEAL), в который вошли исключительно марки, представленные на родном рынке

Опрос проходил среди автомобилистов, владеющих своим транспортным средством от двух месяцев до полугода. Участвующим предлагали дать свою оценку по 1000-бальной шкале в 10 разных категориях: экстерьер, интерьер, запуск, удобство посадки и высадки, производительность, впечатление от вождения, обеспечение безопасности, мультимедийная система, комфорт во время поездки и экономия топлива.

В топ-5 лидеров опроса по маркам вошли: Geely (744 балла), Chery (741 балл), Roewe (740 баллов), GAC (738 баллов) и Dongfeng (736 баллов). Если смотреть относительно но конкретным моделям, то лидерами из седанов стали - Geely Emgrand и Geely Preface, среди компактных кроссоверов - Changan CS35 Plus, Geely Emgrand X7 Pro и Haval M6, среднеразмерных кроссоверов - Toyota Wildlander, Chery Tiggo 8 Pro и Geely Monjaro, а список минивэнов возглавил - Dongfeng Forthing Lingzhi (Evolute i-Van).

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