Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров

Издание Wards Auto составило рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами. До сегодняшнего дня эксперты отдавали предпочтение традиционным машинам с ДВС, однако, сейчас практически весь список состоит из электрокаров.
Бензиновые и дизельные машины «плетутся» в конце рейтинга, а их число можно сосчитать по пальцам одной руки - Toyota Tundra, Ford Maverick, кроссовера Gensis GV70, внедорожника Jeep Grand Wagoneer и «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI. Все остальные позиции (а их насчитывается 20) занимают электрокары. Впрочем, наши коллеги считают, что в этом нет ничего удивительного, так как автопроизводители используют "батарейные" машины как «витрины» для передовых технологий.
К слову, в тройку лидеров вошли BMW iX, KIA EV6 и Mercedes-Benz EQS. При составлении рейтинга эксперты оценивали дизайн салонов и используемые материалы, комфорт сидений, дисплеи, удобство интерфейса мультимедийной системы