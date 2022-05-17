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17 май 2022

Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров

Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров
Издание Wards Auto составило рейтинг автомобилей с лучшими интерьерами. До сегодняшнего дня эксперты отдавали предпочтение традиционным машинам с ДВС, однако, сейчас практически весь список состоит из электрокаров.
Бензиновые и дизельные машины «плетутся» в конце рейтинга, а их число можно сосчитать по пальцам одной руки -  Toyota Tundra,  Ford Maverick, кроссовера Gensis GV70, внедорожника Jeep Grand Wagoneer и «горячего» хэтчбека Volkswagen Golf GTI.  Все остальные позиции (а их насчитывается 20) занимают электрокары. Впрочем, наши коллеги считают, что в этом нет ничего удивительного, так как автопроизводители используют "батарейные" машины как «витрины» для передовых технологий.
 
К слову, в тройку лидеров вошли BMW iX, KIA EV6 и Mercedes-Benz EQS. При составлении рейтинга эксперты оценивали дизайн салонов и используемые материалы, комфорт сидений, дисплеи, удобство интерфейса мультимедийной системы

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