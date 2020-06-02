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2 июн 2020

Составлен список автомобилей с самыми капризными моторами

Составлен список автомобилей с самыми капризными моторами

Американская организация Consumer Reports опубликовала перечень автомобилей с самыми капризными двигателями, которые нуждаются в дорогостоящем ремонте при сравнительно небольшом пробеге

Список был составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, которые в разные годы продавались на рынке США. В него вошли 10 машин, которые нуждаются в дорогостоящем ремонте двигателя уже после 200 тысяч километров.

На первой строчке по количеству негативных отзывов оказалась Audi A4 2009-2010 годов выпуска. Владельцам этой модели приходилось вкладываться в ремонт уже на 170-250 тысячах километров. На втором месте Ford F-350 2008 года с дизельным мотором объёмом 6,4 литра. С ним проблемы возникали уже при пробеге 104-191 тысяча километров. Замыкает тройку Chrysler PT Cruiser 2001 года, которому требуется капитальный ремонт двигателя после 164-214 тысяч километров.

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