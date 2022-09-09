Состоялся дебют Chevrolet Equinox

Компания Chevrolet опубликовала фотографии электрического кроссовера Equinox. При этом до старта продаж ещё год: машина станет доступна только осенью 2023 года.

Давайте сразу пройдемся по техническим характеристикам новинки - автомобиль предложат в конфигурации с передним или полным приводом. В первом случае силовая установка будет развивать 210 лошадиных сил, а во втором чуть больше - 290 лошадей. Емкость аккумуляторов не уточняется, но представители компании сообщили, что автомобиль на полном заряде способен проехать более четырехсот километров.

В исполнении LT у Equinox будет передний бампер, полностью окрашенный в цвет кузова. Комплектация RS отличается массивной чёрной вставкой спереди. По умолчанию на модель ставят два дисплея по 11 дюймов, однако, за опцию диагональ мониторов будет больше - уже 14 дюймов