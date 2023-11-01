Состоялся финал турнира «Rosneft Magnum. Кубок профессионалов»

В Москве состоялся уникальный турнир по скоростной заливке моторного масла, организованный журналом "Автопанорама" и "Роснефть Смазочные материалы"

Соревнование призвано повысить престиж профессии автомеханика и подчеркнуть важность качественного технического обслуживания автомобилей.

В финал прошли 12 участников, победивших в предварительном отборе среди 150 претендентов. Конкурсанты соревновались в умении быстро и качественно менять масло "Rosneft Magnum" в двигателях внутреннего сгорания, что представляло собой настоящее испытание их навыков и профессионализма.

По итогам напряженных состязаний, в категории "Профи" победу одержал Дмитрий Биричев ( "Автодом"), установив рекорд всего соревнования - 1,31 мин. Второе и третье места в этой категории заняли Артем Вилков ("Автомир") - 1,57 мин. и Евгений Пронин ("Автогермеса") - 2 мин. соответственно.

В категории "Медиа" победителем стал автожурналист Егор Васильев с результатом 2,02 мин. На втором - Павел Федоров с радиостанции "Москва ФМ" - 2,15 мин. На третьем - Игорь Митюнин из "Автомаркетолога" - 2,34 мин.

В суперфинале, где автомеханик Дмитрий Биричев сразился с журналистом Егором Васильевым, победу одержал представитель "Автодома" с результатом в 1,39 мин.

