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29 июн 2022

Сотрудников Lada переведут на сборку оружия

Сотрудников Lada переведут на сборку оружия

Как известно – ижевская сборочная площадка Lada простаивает из-за нехватки комплектующих. Региональные власти вместе с руководством Lada решили поддержать рабочих, обеспечивая краткосрочные контракты на других предприятиях Ижевска

Занятно, но одним из мест стал концерн «Калашников», он же ижевский оружейный завод. Сообщается, что уже 80 человек из Lada-Ижевск перешли на работу в «Калашников». Строго говоря, оружейный завод нельзя называть исключительно таковым. Формально его название – ИМЗ (Ижевский механический завод) и там производится не только сборка оборонных продуктов, но и электрокардиостимуляторы, разливочные автоматы и автомобильные компрессоры. Также завод предлагает услуги по отливке и штамповке деталей, термической и механической обработке.

Отметим, что пару дней назад варианты подработки для своих сотрудников стал предлагать и калининградский «Автотор», правда, там, в основном люди будут задействованы в сельском хозяйстве, к примеру, на сборе клубники.

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