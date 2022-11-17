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17 ноя 2022

Сотрудников Минприроды пересадят на экологичные автомобили

Сотрудников Минприроды пересадят на экологичные автомобили

Российское Министерство природных ресурсов намерено перевести свой автопарк на электромобили

Да, ведомство не только оправдает свое название, но и сделает большой шаг навстречу импортозамещению, так как пересаживать всех будут на российские электрокары Evolute i-Pro. «Мы, как Минприроды, безусловно поддерживаем развитие электромобилей в России, и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические. И сами хотим стать примером для других государственных учреждений, заменив свой устаревший служебный автопарк на электромобили», — заявил глава ведомства Александр Козлов в интервью российским СМИ.

Напомним, что седан Evolute i-Pro в России оснащается одним электромотором на 150 л.с. и 260 Нм и аккумулятором, обеспечивающим 420-километровый запас хода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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