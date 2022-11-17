Сотрудников Минприроды пересадят на экологичные автомобили

Российское Министерство природных ресурсов намерено перевести свой автопарк на электромобили

Да, ведомство не только оправдает свое название, но и сделает большой шаг навстречу импортозамещению, так как пересаживать всех будут на российские электрокары Evolute i-Pro. «Мы, как Минприроды, безусловно поддерживаем развитие электромобилей в России, и переход с дизельных и бензиновых двигателей на электрические. И сами хотим стать примером для других государственных учреждений, заменив свой устаревший служебный автопарк на электромобили», — заявил глава ведомства Александр Козлов в интервью российским СМИ.

Напомним, что седан Evolute i-Pro в России оснащается одним электромотором на 150 л.с. и 260 Нм и аккумулятором, обеспечивающим 420-километровый запас хода.