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31 май 2022

Совет директоров АвтоВАЗ возглавил Денис Мантуров

Совет директоров АвтоВАЗ возглавил Денис Мантуров

Необычное назначение произошло буквально на днях в АвтоВАЗе – новым председателем совета директоров назначен действующий министр промышленности и торговли РФ, Денис Мантуров

Как сообщает Минпромторг, Мантуров будет работать на безвозмездной основе, при этом должность министра за ним также сохраняется. Интересный факт – должность председателя совета директоров предусматривает решение стратегических задач, тогда как президент будет заниматься оперативным управлением компании.

«Денис Валентинович [Мантуров] всегда уделял самое пристальное внимание АВТОВАЗу, по всем проблемам и вопросам развития завода мы находимся в постоянном контакте. Теперь же, когда он возглавил совет директоров, он будет оказывать непосредственное влияние на принимаемые управленческие решения. Принятое решение дает уверенность в том, что завод преодолеет сложившуюся непростую ситуацию и намеченные планы по восстановлению производства и развитию предприятия будут выполнены», — приводит ТАСС слова губернатора Самарской области, Дмитрия Азарова.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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