Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2020

Совет Федерации предлагает пожизненно лишать прав за пьяное вождение

Совет Федерации предлагает пожизненно лишать прав за пьяное вождение

В России предложили пожизненно лишать водительских прав за неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно» - цитируют РИА "Новости" сенатора Сергея Леонова. Также спикер предложил сообщать в ГИБДД о автомобилистах, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. По его мнению, водительские права такого гражданина должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья.

Любопытно, что в Госдуме также предложили серьезно ужесточить наказание для водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. С такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Депутат предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, соответствующий законопроект будет разрабатываться совместно с Госавтоинспекцией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Авторынок растет только в одном крупном городе России

11 июня 2020

После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

11 июня 2020

Названа дата презентации новой Mazda BT-50

11 июня 2020

Nissan вывела на тесты новый Qashqai

11 июня 2020

На камеры видеофиксации повесят регистраторы

11 июня 2020

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

11 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам? Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"

Написано новостей:

2 6 0 1 9