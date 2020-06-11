Совет Федерации предлагает пожизненно лишать прав за пьяное вождение

В России предложили пожизненно лишать водительских прав за неоднократное нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно» - цитируют РИА "Новости" сенатора Сергея Леонова. Также спикер предложил сообщать в ГИБДД о автомобилистах, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. По его мнению, водительские права такого гражданина должны приостанавливаться, пока пациент не представит справку о хорошем состоянии здоровья.

Любопытно, что в Госдуме также предложили серьезно ужесточить наказание для водителей, попавших в ДТП в нетрезвом виде. С такой инициативой выступил член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев. Депутат предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, соответствующий законопроект будет разрабатываться совместно с Госавтоинспекцией.