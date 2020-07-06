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6 июл 2020

Создатели родстера «Крым» разработают необычный пикап

Создатели родстера «Крым» разработают необычный пикап
Автор фото: фирма-производитель

Инженерная команда BRT, которая работает при МГТУ имени Баумана и известна разработкой молодежного родстера «Крым» на базе Калины, объявила о старте нового проекта по созданию грузопассажирского внедорожного пикапа

В конструкции пикапа применят решения, которые уже апробировали на родстере. Например, он получит полностью оригинальный кузов с несущим стальным монококом и внешними панелями из композитных материалов. Такой подход позволит изменять экстерьер автомобиля без больших вложений. Шасси и агрегаты BRT планирует взять от классической Нивы — Lada 4x4. Но в качестве силовой установки применят турбодизель или двигатель на сжатом природном газе (метане).

Создание нового автомобиля будет вестись с привлечением ресурсов других вузов, идеологу родстера «Крым» Дмитрию Онищенко удалось инициировать создание Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации, в которую вошли 15 российских технических университетов. Эта организация занимается проектами на условиях разделения ответственности, то есть каждый вуз специализируется на конкретных деталях для проектов.

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Drom

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