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11 окт 2018

Специальные детали для краш-тестов?

Специальные детали для краш-тестов?

В Сети и некоторых профильных изданиях европейской автомобильной промышленности обнародована информация о специальных деталях, обнаруженных в конструкции машин, поставленных производителями для краш-тестов

Всё началось с нахождения деталей со специальной маркировкой «только для караш-теста». По сообщениям компаний, которые непосредственно осуществляют процедуры испытания машин на прочность, чаще всего речь идёт о деталях подушек безопасности. Однако, сообщается, что известны случаи комплектации такими деталями и других узлов. Появилась информация и о том, что далеко не всегда производитель маркирует такие «лишние детали» особыми надписями.

Специалисты заверили журналистов и общественность, что каждый случай нахождения упомянутых частей после краш-тестов тщательно расследуется. Однако, просочившаяся в прессу информация вызвала неоднозначную реакцию общественности. Возможно, назревает крупный скандал.

Интересно, что ни один из производителей автомашин пока не прокомментировал информацию о «специальных» автомобилях для прочностных испытаний.

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При написании новости использовалась информация:
car ru, Speedme

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