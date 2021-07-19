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19 июл 2021

Спецназовцев, спасших Карлоса Гона, отправили в тюрьму

Спецназовцев, спасших Карлоса Гона, отправили в тюрьму

Сегодня токийский суд вынес приговор по делу двух бывших американских спецназовцев, которые были организаторами побега Карлоса Гона — экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

К сожалению, избежать уголовного преследования семейству Тейлоров (60-летнему Майклу и его 28-летнему сыну) не удалось. Не помогли ни залоги, ни старания адвокатов. Спецназовцев отправили в тюрьму на двадцать месяцев. Интересно, что Тейлоры были выданы правоохранительными органами США японским властям.

Отметим, что третьего участника организации побега и след простыл. Поговаривают, что именно Жоржу-Антуану Зайеку и принадлежит идея спрятать Карлоса Гона в чехле из-под музыкального инструмента.

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Drom

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