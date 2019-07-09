Спорят из-за камер

Минкомсвязь выступает против идеи создания единого оператора комплексов фото- и видеофиксации в лице «Ростеха». Генпрокуратура и вице-премьер Максим Акимов — за

Минкомсвязи и участники рынка дорожных камер выступают против монополизации сети комплексов фото - и видеофиксации нарушений ПДД «Ростехом». По их мнению, это пагубно скажется на «конкурентном рынке с хорошей динамикой», кроме того, они уверены, что появление единого оператора приведет к повышению цен, а адаптация комплексов под нужды и особенности регионов станет невозможной.

В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов продолжает настаивать на своей позиции, заявляя, что государственно-частное партнерство в области комплексов фиксации, которые стали средством набивания карманов, необходимо пересмотреть. Позицию Акимова поддерживает и генпрокуратура РФ, которая также называет камеры источником дохода частников , настаивая на «своевременном устранении массовых нарушений прав граждан».