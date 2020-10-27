Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2020

Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новых версии

Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новых версии
Автор фото: фирма-производитель

Вместо подготовки нового поколения спорткаров Dodge Charger и Challenger альянс FCA выведет на рынок три их новых модификации

Три новых модификации седана Charger и купе Challenger планируется собирать на канадском заводе FCA в Брамптоне. Считается, что предназначены они для дальнейшего увеличения продаж семейства нынешнего поколения.

Издание Autoevolution уточняет, что концерн некоторое время назад подал в патентные органы США заявку на регистрацию за собой обозначения Cuda. Не исключено, имя, ранее принадлежавшее знаменитому спорткару марки Plymouth, будет возвращено в обиход в качестве названия одной из комплектаций Charger и Challenger.

На данный момент купе и седан располагают вариантами исполнения Hellcat, Demon, Redeye и Super Stock, которые отличаются настройками силовых агрегатов, ходовой части и предназначением: к примеру, Challenger SRT Demon создавался как гражданский спорткар с упором на дрэг-рейсинг, а представленный летом Super Ctock стал самым мощным серийным масл-каром в мире.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
HPE Goliath 700 Supercharged

Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в ультимативную машину

27 октября 2020

Завод «Автотор» собирается выпускать собственные автомобили

27 октября 2020
Skoda Fabia (2019)

Skodа представит новую Fabia в начале следующего года

27 октября 2020
Lada Largus FL

Обновлённую модель Lada Largus в этом году можно не ждать

27 октября 2020

Mercedes-AMG One оказался мощнее, чем ожидалось

27 октября 2020

Электрический Hummer появился случайно

27 октября 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S60 - volvo s60 (2019) пластическая операция генома Тест драйв
26 октября 2020

Volvo S60
"Пластическая операция генома"
Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019)
Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"
Subaru Forester - subaru forester 2019 о вопросах обстоятельности
Тест драйв
21 октября 2020

Subaru Forester
"О вопросах обстоятельности"
Skoda Rapid, Hyundai Solaris - сравнительный тест hyundai solaris (2020) и skoda rapid (2020) в стремлении изменить имидж
Сравнительный тест
14 октября 2020

Skoda Rapid, Hyundai Solaris
"В стремлении изменить имидж"

Написано новостей:

2 6 9 5 8