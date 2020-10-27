Спорткары Dodge Charger и Challenger получат ещё три новых версии

Вместо подготовки нового поколения спорткаров Dodge Charger и Challenger альянс FCA выведет на рынок три их новых модификации

Три новых модификации седана Charger и купе Challenger планируется собирать на канадском заводе FCA в Брамптоне. Считается, что предназначены они для дальнейшего увеличения продаж семейства нынешнего поколения.

Издание Autoevolution уточняет, что концерн некоторое время назад подал в патентные органы США заявку на регистрацию за собой обозначения Cuda. Не исключено, имя, ранее принадлежавшее знаменитому спорткару марки Plymouth, будет возвращено в обиход в качестве названия одной из комплектаций Charger и Challenger.

На данный момент купе и седан располагают вариантами исполнения Hellcat, Demon, Redeye и Super Stock, которые отличаются настройками силовых агрегатов, ходовой части и предназначением: к примеру, Challenger SRT Demon создавался как гражданский спорткар с упором на дрэг-рейсинг, а представленный летом Super Ctock стал самым мощным серийным масл-каром в мире.