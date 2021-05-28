Спорткары Morgan пережили обновление

Компания Morgan объявила об обновлении со сменой модельного года двух спорткаров — Plus Four и Plus Six. Насколько важным оно получилось?

Сразу скажем – ничего радикального не произошло. Техническая часть машины изменениям не подверглась вовсе. Так что здесь по-прежнему можно обнаружить двухлитровые моторы с турбонаддувом производства BMW. Мощность – 258 и 335 лошадиных сил (на модели Plus Six). Хорошо, будем откровенны - с обновлением автомобили получили новую выхлопную систему с регулиро­вочными клапанами.

Все остальные обновления касаются лишь обеспечения дополнительного комфорта: новые кресла, доработанные крыша и механизм складывания. Самое удивительное – в автомобиле наконец появились USB-разъёмы, которых не было вовсе! Интерьер также снабдили светодиодной подсветкой, а в задней части впервые появилось небольшое багажное отделение с запира­ющимся на замок лючком.