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2 апр 2018

Справки о ДТП для ОСАГО больше не нужны

Справки о ДТП для ОСАГО больше не нужны

О том, что ГИБДД потеряло право утверждать форму справки о ДТП, а значит и не будет их выдавать, представители ведомства заявили еще в 2015 году. Вступление в силу в октябре прошлого года нового Админрегламента узаконило отсутствие справки. Но окончательно точка в вопросе была поставлена лишь недавно.

Несмотря на отмену справок о ДТП страховщики продолжали требовать их и гипотетически могли отказать в выплатах: необходимость этого документа была закреплена в «правилах обязательного страхования автогражданской ответственности». Лишь недавно была  опубликована новая версия правил, откуда справка окончательно исчезла и теперь страховые компании больше не вправе требовать ее.

Инспекторы ГИБДД описывали повреждения автомобилей в протоколах и определениях. Но страховщики говорят о том, что изложенной там информации им недостаточно: там нет данных об освидетельствовании водителей, скрылся ли кто-либо с места аварии и т.д. Кроме того, в протоколах попросту не хватало строчек для полного описания ДТП.

В декабре прошлого года представители Российского союза автостраховщиков (РСА) заявили, что в ГИБДД разработают особое приложение, в котором и будут описываться все необходимые страховщикам детали. Но пока такой документ так и не появился даже в статусе проекта.

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При написании новости использовалась информация:
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