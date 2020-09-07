Спрос на автомобили иссяк

В августе в России продали 137 517 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, это на 0,5%, или на 722 штуки меньше по сравнению с августом 2019 года. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

Исчерпал себя вызванный коронавирусными ограничениями отложенный спрос. Напомним, что в июле он обеспечил рост рынка на 6,8%. Однако автобизнес получил новый «допинг» — антикризисные опережающие госзаказы. В частности, в августе правительство заказало у АвтоВАЗа сразу 15 000 машин, автогигант начал исполнять контракт с конца прошлого месяца (для этого ввели рабочие субботы).

«Признаки восстановления рынка, появившиеся в прошлом месяце после длившегося с начала года периода волатильности, похоже, исчерпали себя: в августе объем продаж новых автомобилей составил минус 0,5% по сравнению с прошлым годом. Август традиционно не самый активный месяц, однако дальнейшее ослабление рубля могло стимулировать продолжение роста. Как бы то ни было, снижение объема продаж в августе на 16,9% в годовом выражении все же лучше прогнозировавшегося АЕБ падения на 23,9%. На фоне мер государственной поддержки ситуация на российском автомобильном рынке и тенденции его развития до конца года станут яснее в сентябре»- приводит портал Drom слова председателя Комитета автопроизводителей АЕБ, Томаса Штэрцеля.