Сразу на пяти магистралях столицы выравняли скоростной режим

На пяти столичных магистралях выравняли скоростной режим. В Дептрансе считают, что это поможет избавиться от заторов

Что такое рваный скоростной режим? Представьте себе ситуацию, вы едете со скоростью 80, потом видите знак «ограничение на 60», потом опять лимит повышается до 80. На некоторых улицах столицы используется такая же практика, только в скоростном промежутке 40-60 километров в час.

Собственно, департамент транспорта решил изменить дорожную ситуацию и сразу на пяти магистралях ввел единый лимит скорости на 60 километров в час. В список входят: Рязанский проспект, улица Александры Монаховой, улица Лескова, улица Широкая и проспект 60-летия Октября. Чиновники считают, что данные меры помогут повысить пропускную способность дорог.