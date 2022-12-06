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6 дек 2022

Средняя скорость автомобилей в Москве возросла

Средняя скорость автомобилей в Москве возросла

Известный факт – Москва является одним из лидирующих мегаполисов мира по числу дорожных заторов. Да, каждый день количество машин на дорогах растет, но по заявлениям  Департамента транспорта, хуже от этого не становится

По данным ведомства, с 2010 года число автомобилей в Москве и области выросло почти вдвое — с 5,7 миллиона до 8,5 миллиона. Однако средняя скорость их движения увеличилась – до 55 километров  в час.

Фактически, ведомство считает, что к такому достижению привела разгрузка дорог, путем внедрения новых платных стоянок, и строительство новых магистралей - хорд и диаметров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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