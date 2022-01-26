Средняя сумма автокредита в России достигла исторического максимума

В декабре 2021 года средний размер выданных автокредитов на новые и подержанные автомобили составил 1,28 млн руб.

Если сравнивать эти цифры с пандемийным 2020 годом, прирост составил целых 28 процентов. «В 2021 году спрос на автокредиты был на довольно высоком уровне. При этом во второй половине года было отмечено некоторое сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте среднего чека. Это было обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, окончанием еще в первой половине года госпрограммы льготного автокредитования, а также все более консервативной кредитной политикой банков», — цитирует портал Autonews директора по маркетингу НБКИ (Национальное бюро кредитных историй) Алексея Волкова.

Интересно, что на фоне роста кредитов выросла и средняя стоимость автомобиля. Если говорить о новых машинах, то здесь цена пробила отметку в два миллиона рублей. Что касается рынка подержанных машин, то здесь также зафиксировано подорожание. Автостат говорит о цифре в один 1.49 миллиона рублей.

Важно заметить, что программы льготного кредитования, которые предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей, до сих пор не перезапустили, хотя еще в декабре глава Минпромторга, Денис Мантуров, заявил, что на поддержку спроса правительство направит около десяти триллионов рублей.