Срок действия скидки на оплату штрафов увеличат. Возможно.

Депутаты предлагают увеличить срок для льготной оплаты штрафов, так как отведенных на это 20 дней часто бывает недостаточно

В Государственную думу на рассмотрение внесен новый законопроект, предусматривающий увеличение срока оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения со скидкой с 20 до 30 дней. Авторы инициативы во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым считают 20-дневный срок со дня вынесения постановления о нарушении ПДД для оплаты штрафов с 50-процентной скидкой недостаточным «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».

Напомним, что право оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой появилось у автомобилистов 1 января 2016 года и касается большинства постановлений. Это было сделано для уменьшения документооборота и для того, чтобы приучить автомобилистов самостоятельно проверять наличие в базе ГИБДД выписанных им штрафов, не дожидаясь так называемых «писем счастья».