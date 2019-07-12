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12 июл 2019

Срок действия скидки на оплату штрафов увеличат. Возможно.

Срок действия скидки на оплату штрафов увеличат. Возможно.

Депутаты предлагают увеличить срок для льготной оплаты штрафов, так как отведенных на это 20 дней часто бывает недостаточно

В Государственную думу на рассмотрение внесен новый законопроект, предусматривающий увеличение срока оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения со скидкой с 20 до 30 дней. Авторы инициативы во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым считают 20-дневный срок со дня вынесения постановления о нарушении ПДД для оплаты штрафов с 50-процентной скидкой недостаточным «вследствие несвоевременной доставки почты или иных сбоев в ее работе».

Напомним, что право оплачивать штрафы с 50-процентной скидкой появилось у автомобилистов 1 января 2016 года и касается большинства постановлений. Это было сделано для уменьшения документооборота и для того, чтобы приучить автомобилистов самостоятельно проверять наличие в базе ГИБДД выписанных им штрафов, не дожидаясь так называемых «писем счастья».

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