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29 апр 2020

Сроки прохождения техосмотра меняются

Сроки прохождения техосмотра меняются

Уже начал действовать №98-ФЗ "Изменение сроков проведения техосмотра". В соответствии с ним, изменены сроки прохождения технического осмотра для некоторых транспортных средств

Во-первых, отметим, что владельцам молодых автомобилей можно порадоваться, так как в соответствии с новыми правилами от ТО освобождены  все "легковушки", мотоциклы и легкие грузовые ТС, выпущенные менее 4 лет назад. Автомобилям, мотоциклам, прицепам, полуприцепам и легкому грузовому транспорту, имеющему грузоподъемность до 3,5 тонны, возраст которого составляет от 4 до 10 лет, требуется прохождение ТО один раз в два года, а более "старшему" транспорту - ежегодно. В соответствии с новыми правилами, ежегодно в течение первых пяти лет эксплуатации будут проходить техосмотр такси, автобусы и грузовые ТС массой от 3,5 тонны, а затем - каждые полгода.

Между тем  Минэкономразвития, Министерство транспорта и МВД планируют кардинально изменить систему ТО, в том числе, ввести запрет на покупку диагностической карты совместно с полисом страхования ОСАГО. Также следует готовиться к ужесточению штрафов за использование ТС без прохождения техосмотра - его величина достигнет 2 тыс. рублей вместо нынешних 500-800 рублей. И последнее - власти хотят ввести обязательную фотофиксацию процедуры прохождения технического осмотра. Подобные меры изначально хотели реализовать на практике с 8 июня текущего года.

При написании новости использовалась информация:
njcar.ru

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