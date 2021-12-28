Ssang Yong создаст альянс с BYD

Корейский бренд SsangYong, год назад подавший иск о банкротстве и с этого апреля находящийся под внешним управлением, подписал меморандум о взаимопонимании с китайцами BYD Auto.

Меморандум предполагает широкое сотрудничество в сфере электрического транспорта. На первых порах инженеры китайского концерна помогут в разработке аккумуляторов для нового электрокара SsangYong, который выйдет на рынок в 2023 году. Позже начнется уже совместная разработка отдельной платформы для электромобилей.

У корейского концерна уже есть один электрокар, который показали летом этого года. Речь идет о модели e- Korando, который является переделкой обычного кроссовера с ДВС. Электрический аналог приводится в движение скромным 190-сильным электрическим моторчиком.