SsangYong умер да здравствует KG Mobility

Многострадальный корейский автомобильный концерн был переименован в KG Mobility решением совета директоров. Все новые модели, которые будут выпускаться, получат наименование KG

Да, о судьбе SsangYong в прошлом году не говорил только ленивый – автопроизводитель находился в шаге от банкротства – многомилионные долги не оставляли шанса на выживание, а правительство Южной Кореи было готово уже организовывать специальные торги для продажи имущества. Однако, SsangYong в итоге был спасен химическим конгломератом KG Group – сумма сделки составила 700 миллионов долларов.

К слову KG Group тесно связана с автопромом, так как компания занимается выпуском листовой стали и аккумуляторов.