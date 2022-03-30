SsangYoung не могут продать

У этого южно-корейского автопроизводителя очень сложная судьба. Он пережил принадлежность индийскому конгломерату, банкротство, внешнее управление. Что с маркой происходит сейчас

Небольшой исторический экскурс. В 2011 году корейский автопроизводитель теряет свою самостоятельность, перейдя в собственность индийского концерна Mahindra. Компания вливала в SsangYoung большие инвестиции, и это позволяло ей долгое время держаться на плаву. К сожалению, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса индийцы решили оптимизировать расходы и сперва отменили новый полумиллиардный транш для SsangYoung, а после и вовсе выставили марку банкротом. Решением суда управление маркой перешло к внешней комиссии, а осенью 2021 ей решили найти покупателя.

Надо сказать, что интерес к сделке был невелик. Саму компанию оценили в 260 миллионов долларов. Несколько позже на сцене появился корейский стартап по производству электрического транспорта - Edison Motors, который заявил о намерениях купить компанию. На днях стало известно, что сделка не состоялась. «После заключения соглашения о приобретении компания SsangYong представила план реорганизации в суд в конце февраля. Это предусматривало погашение оставшихся долгов и изменение прав акционеров после получения полной оплаты. Суд назначил 1 апреля 2022 года датой проведения собрания кредиторов и акционеров и, таким образом, датой принятия решения. Edison Motors свои обязательства не выполнил» - цитируют СМИ представителей SsangYoung.