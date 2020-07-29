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29 июл 2020

Стал известен покупатель российского завода GM

Стал известен покупатель российского завода GM

Российское подразделение корейской марки Hyundai подало в ФАС ходатайство о приобретении в собственность завода General Motors в Шушарах

Как сообщает Интерфакс, Заявка от Hyundai о приобретении в собственность 94,83% производственных активов ООО «Дженерал Моторз Авто» под Санкт-Петербургом, на котором производство было свёрнуто ещё в 2015 году, получена 24 июля 2020 года.

В 2019 году ходатайство о приобретении бывших площадей GM было удовлетворено по запросу компании «Юнисон Авто Рус», дочернего предприятия белорусского производителя легковых автомобилей «Юнисон», однако после этого никаких шагов с белорусской стороны не последовало. По неподтверждённым данным, «Юнисон» намеревался организовать на заводе сборку китайских автомобилей Zotye и Baojun.

До консервации завода под Петербургом на нём методом крупно- и мелкоузловой сборки собирали седаны Opel Astra и Chevrolet Cruze, кроссоверы Opel Mokka и Antara/Captiva, внедорожники Chevrolet TrailBlazer, Tahoe и несколько моделей Cadillac.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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