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3 дек 2020

Стали известны адреса «телефонных» камер

Стали известны адреса «телефонных» камер

В сети появились адреса тех самых восьми камер, которые могут штрафовать водителей за разговор по мобильному телефону и не пристёгнутый ремень безопасности

Портал Autonews раскрыл расположение всех новых камер, которые разбросаны по всей Москве. Восемь камер – восемь адресов. Итак записывайте: Внутренняя сторона ТТК, ул. 2-я Бауманская, 5 с.5; Внутренняя сторона Садового кольца, напротив д. 3 с. 5 по Сухаревской пл.; Северо-Восточная хорда, д. 19А стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца; Северо-Восточная хорда, напротив дома 23 по Окружному приезду; Мичуринский проспект, 80; Звенигородское ш., у д. 9 по 3-му Силикатному проезду; Проектируемый проезд 7031, ООТ «Летово», Сосенское поселение; Вернадского проспект, 7 по направлению в центр.

Пристегивайтесь всегда, а в этих местах – особенно, и забудьте про мобильник – переведите на громкую связь или носите гарнитуру. Разумеется, за несоблюдение правил – штраф. Их два: за ремень – тысячу рублей, а за телефон – полторы тысячи. Причем за телефон вам прилетит наказание, если вы его даже в руки возьмете.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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