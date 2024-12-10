Стали известны характеристики роскошного седана Maextro S800 от JAC и Huawei

Китайский Минпромторг опубликовал технические характеристики будущей новинки на местном рынке. Роскошный седан Maextro S800, созданный совместно JAC и Huawei, будет оснащаться как гибридной, так и полностью электрической силовой установкой

Судя по опубликованным изображениям, такие версии визуально будут отличаться только бамперами. У электромобиля установлена хромированная сетка, а у гибрида вместо нее горизонтальные вставки в том же цвете по всей ширине передней части кузова.

Электрический Maextro S800 оснащен тремя электромоторами. Передний имеет мощность 218 л.с., а два задних - по 323 л.с. каждый. У гибридной модификации имеется 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. и два электродвигателя на 218 л.с. и 323 л.с. Известно, что бензоэлектрический седан комплектуется батареей емкостью 63,3 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 371 км.