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16 сен 2024

Стали известны некоторые характеристики нового кроссовера Lynk & Co Z20

Стали известны некоторые характеристики нового кроссовера Lynk & Co Z20
Автор фото: фирма-производитель

Благодаря китайскому Минпромторгу стали известны некоторые технические характеристики нового кроссовера Lynk & Co Z20 (в Европе будет продаваться, как Z02). Оказалось, что данная модель получила силовую установку от Zeekr X

Это не удивительно, поскольку обе модели построены на одной платформе SEA2 от материнской компании Geely. Однако по габаритам они немного отличаются, но не существенно. Длина Z20 - 4460 мм., ширина - 1845 мм., высота - 1573 мм., а колесная база - 2755 мм. Для сравнения, размеры Zeekr X составляют: 4450/1836/1572 мм., при колесной базе в 2750 мм. Как можно заметить, по дизайну оба кроссовера также очень похожи. Заявленная снаряженная масса “двадцатки” - 1899 кг.

Lynk & Co Z20 в стандартной заднеприводной модификации будет комплектоваться одним электромотором мощностью 340 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч. Такой же двигатель устанавливается и на Zeekr X, хотя в “базе” здесь используется менее мощный 272-сильный мотор.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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