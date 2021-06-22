Автомобильный портал Motorpage
22 июн 2021

Стали известны страхи россиян при покупке автомобиля

Стали известны страхи россиян при покупке автомобиля

Сейчас речь пойдет про подержанные машины, ведь в случае с новыми машинами мы остаемся хоть как-то уверенными.

Страховые компании провели исследование в отношении россиян, которые купили или собираются купить подержанный автомобиль. Было опрошено более двух тысяч человек. Итак, подавляющее большинство людей признались в том, что они боялись купить автомобиль, который побывал в дорожно-транспортном происшествии. Страх, который занял почетное второе место- опасение сокрытия факта серьезного ремонта. На третьей ступени пьедестала – боязнь покупки машины, которая находится в залоге.

Каждый третий водитель просто боится обмана со стороны продавца. Скрученные пробеги, нахождение машины в розыке, наличие ограничений на регистрационные деятельности – это лишь малая часть страхов, которые преследуют будущих автомобилистов.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

В ГИБДД приравняли жару к алкоголю

22 июня 2021
Audi RS3 Sedan 2017 салон

В Audi рассказали о модели RS3

22 июня 2021
Toyota Hilux Special Edition 2019 вид спереди

Toyota Hilux попытались убить

22 июня 2021

Когда Россия перейдет на электромобили

22 июня 2021
Volkswagen Transporter T6.1

В Россию приехал Volkswagen Transporter T6.1

22 июня 2021

Mercedes-Benz не откажется от сегмента компактных автомобилей

22 июня 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018) куда направлена стрела?
Тест драйв
18 июня 2021

Skoda Karoq
"Куда направлена стрела?"
Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы»
Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 4 8 6