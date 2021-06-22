Стали известны страхи россиян при покупке автомобиля

Сейчас речь пойдет про подержанные машины, ведь в случае с новыми машинами мы остаемся хоть как-то уверенными.

Страховые компании провели исследование в отношении россиян, которые купили или собираются купить подержанный автомобиль. Было опрошено более двух тысяч человек. Итак, подавляющее большинство людей признались в том, что они боялись купить автомобиль, который побывал в дорожно-транспортном происшествии. Страх, который занял почетное второе место- опасение сокрытия факта серьезного ремонта. На третьей ступени пьедестала – боязнь покупки машины, которая находится в залоге.

Каждый третий водитель просто боится обмана со стороны продавца. Скрученные пробеги, нахождение машины в розыке, наличие ограничений на регистрационные деятельности – это лишь малая часть страхов, которые преследуют будущих автомобилистов.