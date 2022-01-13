Стало известно, когда электромобили захватят рынок Европы

С каждым годом электрокаров в мире становится все больше и больше. Эксперты постоянно говорят, что еще несколько лет и эти машины полностью вытеснят обычный транспорт с ДВС. Правда, их прогнозы постоянно не сбываются

Когда Илон Маск показал свою первую Tesla Model S в 2009 году, многие писали восторженные отзывы и прогнозировали тотальный переход на электрокары уже к 2015 году. Собственно, в 2015 этого не произошло, как и в 2020 году. Доля электромобилей пусть и растет, но обычные машины продаются, все-таки, в больших объемах. Более того, недавно мы писали о том, что многие жители США и стран Азии, к примеру, вообще не хотят связываться с электромобилями и гибридами в силу их дороговизны и неприспособленности дорожной инфраструктуры.

Впрочем, такое положение дел не мешает некоторым лицам делать прогнозы на светлое «зеленое» будущее. К примеру, на днях Международная ассоциация автокорпораций и транспортников «Платформа электромобильности» опубликовала доклад, в котором утверждает, что за следующие три года на крупнейших рынках Европы электрокары обойдут по продажам автомобили с ДВС. Правда, это самый наилучший сценарий, более реальным выглядит ориентир на 2028 год. Именно тогда, по мнению экспертов, стоимость электрокаров сравняется со стоимостью обычных машин. Это и станет катализатором роста продаж.