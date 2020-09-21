Стало известно, насколько вырастет ОСАГО из-за подорожания запчастей

20 сентября в России начали действовать обновленные справочники средней стоимости запчастей и ремонта. Детали подорожали сразу на 23%. Это неминуемо отразится на цене ОСАГО

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал «Российской газете», какого роста стоимости полиса можно ожидать. По словам Уфимцева, запчасти на Тойоту подорожали сразу на 40%, на Mitsubishi — на 30%. Европейские марки растут скромнее: Renault — на 9%, Volkswagen — на 10%. Средний показатель — 23%.

По прогнозу исполнительного директора РСА, цена страховки не увеличится на те же 23% — максимум на 5-6%. При этом средняя выплата по страховке увеличится примерно на 14%. «Рост если и будет, то только для проблемных клиентов. Возможно, для владельцев машин, запчасти на которые подорожали больше всего. Ведь марка и модель автомобиля могут учитываться страховщиком при выборе тарифа. После введения индивидуального тарифа и расширения тарифного коридора вот уже две недели мы мониторим ситуацию, и изменений средней премии практически не произошло. Она как была в начале года 5500 рублей, так и стоит на этом уровне», — сказал Евгений Уфимцев.