Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2017

Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили

Стало известно, сколько россияне потратили на автомобили

Из-за инфляции и восстановления российского автомобильного рынка спрос растет как на новые, так и на подержанные автомобили. Цены растут, машин продается больше, а значит россияне тратят на них еще большие, чем раньше средства.

За первые 11 месяцев на российском рынке было продано 1,3 миллиона новых автомобилей при средневзвешенной цене в 1 329 000 рублей. То есть на новые машины россияне потратили 1,7 триллиона рублей.

В то же время ёмкость рынка легковых автомобилей с пробегом оказалась в полтора раза выше - 2,7 трлн рублей, подсчитали аналитики агентства "Автостат". За 11 месяцев его объем составил 4,8 млн единиц, а средняя цена - 554300 рублей.  Суммарно на новые и подержанные автомобили россияне потратили уже 4,4 трлн рублей.

Самым крупным рынком по выручке от продажи автомобилей среди российских городов является Москва (565 млрд руб.). На втором месте Санкт-Петербург (260 млрд руб.), а третью позицию занял Новосибирск (52 млрд руб.), где продается не так много новых (9,2 тыс. шт.), но при этом большой рынок авто с пробегом (62,8 тыс. шт.).

В первую десятку городов России по суммарной ёмкости рынка новых и подержанных автомобилей также вошли Екатеринбург (44,6 млрд руб.), Казань (42,5 млрд руб.), Краснодар (42,4 млрд руб.), Нижний Новгород (37,4 млрд руб.), Самара (35,4 млрд руб.), Ростов-на-Дону (32,4 млрд руб.) и Красноярск (32,1 млрд руб.).
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Focus

Ford показал новый Focus: первые фотографии

25 декабря 2017
Land Rover Defender

Land Rover Defender получит полностью электрическую версию

25 декабря 2017
smart

Smart в России получили версию с увеличенным топливным баком

25 декабря 2017
Jeep Renegade

Обновленный Jeep Renegade: первое фото

25 декабря 2017
Infiniti Q50

У Infiniti нашли проблемы с электроникой — отзыв автомобилей в России

25 декабря 2017
Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ тестирует самую мощную Lada Vesta

22 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 3 9 8