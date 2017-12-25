Из-за инфляции и восстановления российского автомобильного рынка спрос растет как на новые, так и на подержанные автомобили. Цены растут, машин продается больше, а значит россияне тратят на них еще большие, чем раньше средства.

За первые 11 месяцев на российском рынке было продано 1,3 миллиона новых автомобилей при средневзвешенной цене в 1 329 000 рублей. То есть на новые машины россияне потратили 1,7 триллиона рублей.

В то же время ёмкость рынка легковых автомобилей с пробегом оказалась в полтора раза выше - 2,7 трлн рублей, подсчитали аналитики агентства "Автостат". За 11 месяцев его объем составил 4,8 млн единиц, а средняя цена - 554300 рублей. Суммарно на новые и подержанные автомобили россияне потратили уже 4,4 трлн рублей.

Самым крупным рынком по выручке от продажи автомобилей среди российских городов является Москва (565 млрд руб.). На втором месте Санкт-Петербург (260 млрд руб.), а третью позицию занял Новосибирск (52 млрд руб.), где продается не так много новых (9,2 тыс. шт.), но при этом большой рынок авто с пробегом (62,8 тыс. шт.).

В первую десятку городов России по суммарной ёмкости рынка новых и подержанных автомобилей также вошли Екатеринбург (44,6 млрд руб.), Казань (42,5 млрд руб.), Краснодар (42,4 млрд руб.), Нижний Новгород (37,4 млрд руб.), Самара (35,4 млрд руб.), Ростов-на-Дону (32,4 млрд руб.) и Красноярск (32,1 млрд руб.).

