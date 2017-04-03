Компания Seat зарегистрировала за собой торговую марку Formentor, такое название получит большой кроссовер этой марки, который будет представлен в следующем году

Как и в случае с другими моделями название связано с географической точкой в Испании: Форментора это небольшой курортный остров в Средиземном море.

Большой кроссовер Seat создается на модульной платформе MQB концерна Volkswagen AG. Любпытно, что Seat Formentor будет производиться не на испанском заводе, а в Германии, на одном конвейере с соплатформенным Volkswagen Tiguan.

Вероятнее всего, моторная гамма будет такой же как у Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq, ее основу составит 4-цилиндровые бензиновые и дизельные турбодвигатели. Не исключено и появление гибридной версии. Испанский кроссовер будет предлагаться как в переднее- так и в полноприводном вариантах. Как и Skoda Kodiaq, Seat Forementor будет доступен в пяти- и семиместном вариантах. Ранее глава Seat Лука де Мео не исключил и появление «заряженной» версии Cupra будущего кроссовера.

Новая модель была анонсирована Seat в конце марта этого года. По словам Лука де Мео кроссовер должен привлечь новых покупателей, улучшить имидж Seat и повысить прибыльность.