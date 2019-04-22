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22 апр 2019

Старые автомобили стали безопаснее

Старые автомобили стали безопаснее

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал данные исследования системы предупреждения об опасных ситуациях, которую можно установить на любой автомобиль. Несмотря на урезанный функционал, система доказала свою пользу

Исследование проводилось на группе из 22 добровольцев. В их старые автомобили (самой возрастной стала машина 1994 года выпуска) интегрировали комплекс Mobileye 630, который должен предотвращать аварии. Он не может вмешиваться в управление (как на современных автомобилях), например, тормозить в случае аварийной ситуации. Вместо этого появляются только звуковые и визуальные предупреждения.

Сначала оборудование работало в «беззвучном» режиме: фиксировало все опасные ситуации, но сигналов не подавало, собирая статистику. На втором этапе сигналы включили, чтобы комплекс предупреждал водителя о различных опасностях. По итогам выяснилось, что 62 процента водителей существенно поменяли манеру поведения за рулём. В итоге количество срабатываний предупреждающих сигналов снизилось у разных добровольцев на 30–70 процентов по сравнению с данными «беззвучного» режима. То есть испытатели стали гораздо реже попадать в опасные ситуации.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Car Ru

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