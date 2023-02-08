Старые электромобили в США могут исчезнуть

Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала изучать обстоятельство, которое может привести к отзыву примерно 9 миллионов старых электрокаров

В 2021 году вступил в силу особый федеральный стандарт, согласно которому все электромобили должны оснащаться внешним зуммером, звук которого будет предупреждать пешеходов о приближении машины. Разумеется, далеко не у каждого автомобиля такое устройство установлено штатно. В особенности это касается старых моделей, которые создавались в те времена, когда о необходимости подобных технологий никто и вовсе не думал.

Как сообщают местные СМИ, самым старым электрокаром, который может попасть под новое требование, является Saturn EV1 выпуска 1997 года. Более новые модели — это, к примеру, некоторые разработки Daimler Chrysler 1999 года, а также Honda Insight и гибрид Toyota Prius 2001 года.