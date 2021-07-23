Старый Mercedes превратили в ракету

Тюнинг-ателье Posaidon представило серию пакетов доработок ушедшего с конвейера Мерседеса S-класса в кузове W222. Важное уточнение – за основу проекта была взята заряженная версия AMG S 63, но тюнеры смогли раскочегарить и ее!

Все доработки заключаются в перепрограммировании ЭБУ, установке модернизированных турбонагнетателей и новой системы выпуска. В общем итоге мощность двигателя доводится до 830 лошадиных сил, что позволяет разогнаться автомобилю до первой сотни за три секунды. Удивительно, но это не предел.

Да, у Posaidon существует и следующая стадия доработок. Она предполагает модернизацию ГБЦ и клапанов. Такой набор работ повысит мощность двигателя до 940 лошадиных сил! Представители ателье даже не раскрывают точных характеристик подобного монстра. Так, например, максимальную скорость они описывают расплывчатой формулировкой «на уровне 350 километров в час».