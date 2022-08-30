Старт производства электрокара «Кама» будет ускорен

С проектом «Кама» недавно произошло важное изменение – исполнительным директором стал Харальд Грюбель

Про этого человека стоит знать ровно две вещи. Первая – ранее он занимал должность вице-президента АвтоВАЗа по вопросам инжиниринга, а это значит, что он знает о производстве машин многое. Вторая – он официально сообщил, что серийная сборка машин будет запущена уже в 2024 году, хотя раньше руководство проекта говорило о 2025-2026 годах. Именно тогда планировалось показать предсерийный прототип.

Согласно ТЗ, автомобиль Кама должен иметь длину, ширину и высоту равные 3750/1760/1615 мм и колесную базу 2515 мм. Машина проектируется переднеприводной, переднемоторной, с поперечным расположением двигателя и несущим кузовом.