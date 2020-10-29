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29 окт 2020

Стартовал 9-й сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО"

Стартовал 9-й сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО"

28 октября 2020 г. на деловом завтраке в лофте «Витрина» было объявлено о начале девятого сезона Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» 2020/21. На мероприятии присутствовали члены жюри, информационные партнеры премии, представители автомобильных компаний и брендов: JAC, KIA, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo.

Оргкомитет премии представил участникам лонг-лист кандидатов в номинанты из более 60 новых или существенно обновленных автомобилей, представленных на российском рынке за отчетный период - 2020 год.

Список основных номинаций премии «ТОП-5 АВТО» 2020/21 остался неизменным и по-прежнему включает в себя такие категории как: «Компактный городской автомобиль»; «Большой и представительский городской автомобиль»; «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости»; «Большой кроссовер / внедорожник»; «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Специальные номинации, как и в прошедшем сезоне: «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Авто-персона года», «Лучший PR-департамент автопроизводителя».

Главным титулом, присуждаемым по результатам голосования членами жюри премии, является Car of the Year - «Автомобиль года». Первым в истории автомобилем в России, завоевавшим право его носить, стал Porsche Taycan по результатам голосования экспертного жюри премии в прошлом сезоне.

Согласно регламенту, отборочный тур конкурса продлится до февраля следующего года. В ходе него автомобили будут оцениваться по пяти критериям: соотношение цена – качество, дизайн, технический уровень, комфорт и практичность. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «ТОП-5 АВТО» этого сезона. А в специальной категории «Авто-персона года», как и прежде, номинанты будут выявлены на основании данных медиамониторинга, проводимого исследовательской компанией Mediascope по, более чем, 300 российским федеральным и региональным СМИ. После подведения итогов отборочного тура, во второй половине февраля 2021 года, оргкомитет премии представит шорт-лист номинантов 9-го сезона. Финальная церемония вручения наград победителям «ТОП-5 АВТО» 2020/21 года состоится в мае. Подсчет голосов и сертификация результатов голосования будет производиться международной аудиторской компанией KPMG.

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Топ-5 Авто

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